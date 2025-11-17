تعيين الخوري روفائيل زغيب أمين سر الأبرشية ورئيس الديوان في جونيه

Advertisement

ترأس النائب البطريركي العام على نيابة المطران رفيق الورشا قداسًا احتفاليًا في – حارة صخر، بمناسبة تعيين روفائيل زغيب رئيسًا للديوان وأمين سر الأبرشية البطريركية في منطقة جونيه.حضر القداس عدد من الكهنة وأبناء الرعية وفاعليات محلية وروحية، حيث رفعت الصلوات من أجل نجاح الخوري زغيب في مهامه الجديدة وخدمته الكهنوتية. وتناول المطران الورشا خلال العظة معاني بشارة زكريا، مؤكدًا على أهمية الصمت التأملي والتسليم لإرادة الله، ودور العائلة في تخصيص مساحة لله في حياتها وسط التشتتات والمشاكل اليومية.وأشار الورشا إلى أن البشرى السارة ليست للفرد أو العائلة فحسب، بل للجماعة والعالم كله، داعيًا المؤمنين لعيش صمت التأمل والخشوع أمام عمل الله. واختتم بتقديم التهنئة للخوري زغيب، مشيدًا بصفاته الشخصية والكهنوتية، مؤكداً أن اختيارَه جاء لمساهمته في بناء جسد الأبرشية والعمل مع الكهنة كخلية متكاملة لخدمة الملكوت.