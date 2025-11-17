Advertisement

لبنان

زحمة خانقة في سن الفيل.. ونداء إلى "قوى الأمن"

Lebanon 24
17-11-2025 | 11:02
تشهد طريق سن الفيل - الدكوانة، زحمة سيرٍ خانقة هذا المساء، من دون معرفة الأسباب.
وسُجل توقف تام للسير في المكان، فيما ناشد المواطنون القوى الأمنية التدخل للمعالجة فوراً.
 
 
 

