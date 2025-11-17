الخطيب تسلم دعوة للمشاركة في اللقاء الحواري مع البابا في ساحة الشهداء

Advertisement

استقبل المجلس الإسلامي الأعلى، العلامة الشيخ ، قبل ظهر اليوم في مقر المجلس في الحازمية، وفدًا كنسيًا يضم المطران ، رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس البطاركة الكاثوليك والمنسق الكنسي لزيارة البابا لاوون الرابع عشر للبنان، والمطران شارل ماتياس مراد، رئيس لجنة تنظيم الحوار المسكوني ولجنة الحوار الإسلامي المسيحي، بالإضافة إلى المونسنيور عبده أبو كسم، منسق اللقاء الكنسي لزيارة البابا.ووجّه الوفد دعوة للعلامة للمشاركة في اللقاء الحواري الإسلامي المسيحي مع قداسة البابا، المزمع عقده عند الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الاثنين الأول من كانون الأول في ساحة ، حيث سيلقي كلمة خلال المناسبة.