Advertisement

لبنان

الخطيب تسلم دعوة للمشاركة في اللقاء الحواري مع البابا في ساحة الشهداء

Lebanon 24
17-11-2025 | 07:55
A-
A+
Doc-P-1443350-638990008709836240.jpg
Doc-P-1443350-638990008709836240.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، العلامة الشيخ علي الخطيب، قبل ظهر اليوم في مقر المجلس في الحازمية، وفدًا كنسيًا يضم المطران ميشال عون، رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس البطاركة الكاثوليك والمنسق الكنسي لزيارة البابا لاوون الرابع عشر للبنان، والمطران شارل ماتياس مراد، رئيس لجنة تنظيم الحوار المسكوني ولجنة الحوار الإسلامي المسيحي، بالإضافة إلى المونسنيور عبده أبو كسم، منسق اللقاء الكنسي لزيارة البابا.
Advertisement

ووجّه الوفد دعوة للعلامة الخطيب للمشاركة في اللقاء الحواري الإسلامي المسيحي مع قداسة البابا، المزمع عقده عند الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الاثنين الأول من كانون الأول في ساحة الشهداء، حيث سيلقي كلمة خلال المناسبة.
مواضيع ذات صلة
جعجع تسلّم دعوة من وفد دير بزمار للمشاركة في قداس إعلان قداسة المطران مالويان
lebanon 24
18/11/2025 02:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء حواري في الأشرفية بدعوة من سفيرة النمسا تكريمًا للجنة شؤون المرأة
lebanon 24
18/11/2025 02:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24
ساحة الشهداء تستقبل البابا… لقاء مسكوني – إسلامي ورسالة سلام من بيروت
lebanon 24
18/11/2025 02:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تجمع الشركات اللبنانية والهيئات الاقتصادية ينظم لقاء حوارياً مع وزير الاقتصاد
lebanon 24
18/11/2025 02:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24

علي الخطيب

ميشال عون

علي الخطي

نائب رئيس

الإسلام

الشهداء

إسلامي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:00 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:18 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:55 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:48 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:39 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:00 | 2025-11-17
17:18 | 2025-11-17
16:55 | 2025-11-17
16:48 | 2025-11-17
16:39 | 2025-11-17
16:12 | 2025-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24