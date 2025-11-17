Advertisement

لبنان

بسبب قنبلة إسرائيلية.. سقوط جريح في كفرشوبا

Lebanon 24
17-11-2025 | 11:32
A-
A+
Doc-P-1443351-638990013008305188.jfif
Doc-P-1443351-638990013008305188.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أنَّ "مُواطناً أصيب بجروح في بلدة كفرشوبا - قضاء حاصبيا، بقنبلة ألقاها العدو الإسرائيلي من مسيرة على مكان تواجده".
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
في كفرشوبا.. جريح بسبب قنبلة صوتية إسرائيلية
lebanon 24
18/11/2025 02:26:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"درون" إسرائيليّة ألقت قنبلة على راعي أغنام في كفرشوبا
lebanon 24
18/11/2025 02:26:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": درون إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية في محيط بلدة كفرشوبا
lebanon 24
18/11/2025 02:26:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": درون إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية في بسطرة محيط بلدة كفرشوبا ولا اصابات
lebanon 24
18/11/2025 02:26:50 Lebanon 24 Lebanon 24

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة

وزارة الصحة العامة

وزارة الصحة

الإسرائيلي

إسرائيل

حاصبيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:00 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:18 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:55 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:48 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:39 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:00 | 2025-11-17
17:18 | 2025-11-17
16:55 | 2025-11-17
16:48 | 2025-11-17
16:39 | 2025-11-17
16:12 | 2025-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24