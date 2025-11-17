Advertisement

لبنان

لجنة الصحة ناقشت تنظيم المختبرات وحماية الأطباء.. ماذا أعلن عبدالله؟

Lebanon 24
17-11-2025 | 11:35
A-
A+

Doc-P-1443352-638990017365168946.jpg
Doc-P-1443352-638990017365168946.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة اليوم، برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور الأعضاء.
 
Advertisement
 
وبعد الجلسة، قال عبدالله: "عقدت لجنة الصحة اجتماعها الدوري، وعلى جدول أعمالها ثلاثة اقتراحات قوانين، الأول مقدم من الزميل الدكتور بلال الحشيمي، والذي يسمح للحائزين على درجة دكتوراه في اختصاص المختبر بافتتاح مختبرات طبية، وناقشنا هذا الملف بوجود وزارة الصحة ونقابات الأطباء والأسنان، وأعطى الزملاء النواب رأيهم في هذا الملف، فأكثرية الآراء تصب في اتجاه عدم التعديل، على أن يتم تطوير قانون المختبرات الطبية".


أضاف: "بعد النقاش، قررنا إصدار توصية لوزير الصحة العامة لتشكيل لجنة لاعادة النظر بهذا القانون، فحوارنا هو ضبط هذا القطاع الذي يعاني بعض المشاكل على قاعدة حماية المواطن اللبناني وتخفيف الكلفة على الاقتصاد".


وتابع: "أما الاقتراح الثاني فهو موضوع حماية الأطباء، خصوصا أننا شهدنا في فترة الانهيار الاقتصادي تكرر الاعتداءات على الأطباء، لا سيما في طوارىء المستشفيات، والنقاش كان مستفيضا، وتقريبا أنجزناه، وسنعيد الصياغة، وان شاء الله نقره في الجلسة المقبلة، على أن تكون هناك حماية للطبيب".


وأردف: "سنستمر في هذا الموضوع على قاعدة النيابة العامة الصحية، والاقتراح موجود منذ سنوات، وتمت مناقشته في لجنة الصحة النيابية، وأقر في لجنة الادارة والعدل، فوزير العدل آنذاك طالب بسحبه لدراسته لمدة شهرين. وحتى الآن، يقبع هذا القانون في وزارة العدل. لقد كان لي الشرف في أن أراجع وزير العدل الحالي، وطلبت منه أن يعيد إلينا هذا القانون".


وأوضح أن "النيابة العامة الصحية هي مرجع صحي يعتمد في أكثر دول العالم"، آملاً في أن "لا يكون هناك مظلوم"، لافتا إلى أن "الوحيد الذي يحكم بهذا الملف هو النيابة العامة الصحية، إذ تعطي الجميع حقه".


وختم: "إن طموحنا أن يستعيد لبنان دوره كمستشفى الشرق، فنحن ندعو وزارة العدل والمعنيين بهذا الملف إلى أن يعيدوا إلى مجلس النواب هذا الاقتراح، الذي أقر في اللجان المختصة. أما الاقتراح الثالث فكان تنظيم قطاع الطب الشرعي، ولكن وزارة العدل لم تحضر، ويهمنا أن تكون معنا".
مواضيع ذات صلة
منها تنظيم الحضانات.. سلسلة اقتراحات قوانين ناقشتها لجنة الصحة
lebanon 24
18/11/2025 02:26:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة ركان ناصر الدين: لن تكون وزارة الصحة في عهدنا إلا لجميع اللبنانيين ونعمل على مختبر مركزي وبائي ودوائي ونحن منذ العام 2015 نعتمد 8 مختبرات مرجعية بإشراف منظمة الصحة العالمية
lebanon 24
18/11/2025 02:26:57 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة مراقبة وقف إطلاق النار تجتمع اليوم وماكرون مصمم على تنظيم مؤتمرين لدعم لبنان
lebanon 24
18/11/2025 02:26:57 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة التربية تتابع درس اقتراح تعديل قانون تنظيم الأقساط المدرسية
lebanon 24
18/11/2025 02:26:57 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

صحة

الشؤون الاجتماعية

النيابة العامة

وزارة العدل

وزارة الصحة

الوحيد الذي

وزير الصحة

النيابة

النقاش

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:00 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:18 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:55 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:48 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:39 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:00 | 2025-11-17
17:18 | 2025-11-17
16:55 | 2025-11-17
16:48 | 2025-11-17
16:39 | 2025-11-17
16:12 | 2025-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24