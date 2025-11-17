غدًا… تفجير وإتلاف قذائف وأجسام غير منفجرة في هذه المنطقة

Advertisement

سيقوم خبراء من مكتب المتفجرات في وحدة الشّرطة القضائيّة بتفجير وتلف قذائف وأجسام غير منفجرة في حقل وطى اعتبارًا من السّاعة 08،00 من يوم غدٍ الثّلاثاء 18-10-2025 ولحين الانتهاء، ومن المتوقّع أن يُسمع في المكان ومحيطِه أصوات انفجارات متعدّدة.لذلك، يُرجى من المواطنين أخذ العِلم وعدم الاقتراب من المكان المذكور، حفاظًا على سلامتهم.