لبنان

غدًا… تفجير وإتلاف قذائف وأجسام غير منفجرة في هذه المنطقة

Lebanon 24
17-11-2025 | 11:33
صدر عن المديـريّة العامّـة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّـة- البلاغ التّالي:
سيقوم خبراء من مكتب المتفجرات في وحدة الشّرطة القضائيّة بتفجير وتلف قذائف وأجسام غير منفجرة في حقل وطى الجوز اعتبارًا من السّاعة 08،00 من يوم غدٍ الثّلاثاء 18-10-2025 ولحين الانتهاء، ومن المتوقّع أن يُسمع في المكان ومحيطِه أصوات انفجارات متعدّدة.

لذلك، يُرجى من المواطنين أخذ العِلم وعدم الاقتراب من المكان المذكور، حفاظًا على سلامتهم.
 
