Advertisement

لبنان

في طرابلس.. تكريم للمؤرخ الكبير عمر تدمري بدعوة من النائب ناجي

Lebanon 24
17-11-2025 | 12:11
A-
A+
Doc-P-1443362-638990037899510062.jfif
Doc-P-1443362-638990037899510062.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تكريمًا للمؤرخ الدكتور عمر تدمري، أقام نائب طرابلس الدكتور طه ناجي حفل عشاء حاشد في قاعة المشاريع الكبرى في طرابلس.
Advertisement
 
 
وحضر الحفل ممثل الرئيس نجيب ميقاتي، ممثل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ الدكتور عبد اللطيف دريان، مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، مفتي طرابلس السابق الشيخ الدكتور مالك الشعار، إلى جانب شخصيات سياسية ونيابية ووزراية حالية وسابقة، فضلاً عن شخصيات عسكرية واجتماعية وبلدية ونقابية ومهتمون ومواطنون.
 

 
واستهل الحفل بتلاوة لآيات من القرآن الكريم ثم النشيد الوطني اللبناني، فيما ألقى النائب الدكتور طه ناجي كلمة جاء فيها: "حكاية فريدةٌ جميلة بدأت فصولها في الاسواق القديمة وطارت الى سدة العالمية  فكنت أيها الكبير وساماً على صدر لبنان تحف بك رفعة العلم ويرتقي بك تواضع العالم ولئن منحت حياتك للعلم وأهله وتحقيق التاريخ ونشره ولئن قضيت جلّ عمرك في خدمة الأمة وتراثها وتوثيق عمرانها وترجمة أعلامها فإن بلدك ومحبيك في هذه الليلة قد اجتمعوا لرد الجميل ليعلنوا حبهم وامتنانهم ووفاءهم لك" وأضاف " والتدمري ذلك الآتي من الازهر الشريف مع شهاداته العليا.. من ذلك الصرح الديني العريق.. فالأزهر ومنذ ألف سنة يدرس ويخرج وينشر الدعاة والعلماء ونحن أيضاً في جمعية المشاريع نمضي على هذا المنهاج بدون زيادة او نقصان وقد عمدنا إليه بمنهاجنا الديني فأقره وأثنى عليه ووضع أختامه بالموافقة على كتبنا ومضمونها".
 

ولمناسبة انتهاء ولاية نقيب المحامين المحامي سامي الحسن ونقيب أطباء الأسنان د.ناظم حفار قدم النائب ناجي لهما أوسمة تقدير عرفانًا بإنجازاتهما خلال فترة ولايتهما.
 

إلى ذلك، كانت كلمة المحتفى به الدكتور عمر تدمري قال فيها: "اليوم، وأنا أقف بينكم بعد سبعين عاماً من السّعي والبحث والتّدوين، لا يسعني إلا أن أعبّر عن أعمق امتناني لكل من رافقني في هذه المسيرة، وأخصّ بالذكر اتحاد المؤرخين العرب في بغداد الذي قلدني وسام المؤرّخ العربيّ سنة 1993 في دورته الأولى".
 

وأضاف: "بوافر المحبة أتوجه بالشكر والتقدير إلى سعادة النائب الحاج الدكتور طه ناجي، صاحب هذه المبادرة الجميلة، وعلى تكريمه الذي أعتزّ به، والذي أراه في حقيقته تكريمًا للتّاريخ والتّراث الإسلامي.. شكراً لكم فرداً فرداً، غمرتموني بمحبّتكم وتقديركم، وتشرّفت بحضوركم الكريم".
 

وتخلل الحفل لوحة إنشادية تحكي قصة إسلام الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعرض شريط مصور يلخص المسيرة العلمية وإنجازات الدكتور عمر تدمري بالإضافة إلى فقرة تقديم الدروع التكريمية للمحتفى به.
 

وكان الختام مع الفرقة اللبنانية لإنشاد التراث والمنشد العالمي الحاج محمد الخير.
 
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
لقاء حواري في الأشرفية بدعوة من سفيرة النمسا تكريمًا للجنة شؤون المرأة
lebanon 24
18/11/2025 02:27:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تكريم لينا الطبال في طرابلس لدورها البطولي في كسر الحصار عن غزة
lebanon 24
18/11/2025 02:27:17 Lebanon 24 Lebanon 24
لتخليد إرثه.. دعوات لتكريم الشاعر الزجلي طليع حمدان
lebanon 24
18/11/2025 02:27:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ناجي علّق على ملف الطعون بانتخابات بلدية طرابلس.. هذا ما قاله
lebanon 24
18/11/2025 02:27:17 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أفراح ومناسبات

نجيب ميقاتي

اللبنانية

الجمهوري

جمهورية

إسلامي

طرابلس

الكريم

ميقاتي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:00 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:18 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:55 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:48 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:39 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:00 | 2025-11-17
17:18 | 2025-11-17
16:55 | 2025-11-17
16:48 | 2025-11-17
16:39 | 2025-11-17
16:12 | 2025-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24