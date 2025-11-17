Advertisement

لبنان

صور قديمة ينشرها الجيش.. "عرضٌ عسكري" عمرهُ 80 عاماً

Lebanon 24
17-11-2025 | 12:35
نشرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه عبر حسابها على "فيسبوك"، صوراً قديمة لعرض عسكريّ أقامه الجيش عام 1946 بمناسبة عيد الاستقلال.
وأظهرت الصورة جنوداً لبنانيين يركبون الخيول، فيما كانت هناك لقطة أخرى أظهرت مصفحة صغيرة بالإضافة إلى آليات عسكرية استخدمها العسكريون.
 
 
ويأتي هذا العرض بعد 3 أعوام على نيل لبنان استقلاله إثر الإنتداب الفرنسي عام 1943.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
