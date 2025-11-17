حادثة تهزّ بلدة لبنانية.. طفلٌ يُطلق النار على والدته!

أُصيبت ز. ع بطلق ناري عن طريق الخطأ، داخل منزلها في بلدة السفيرة - ، بعدما أطلق ابنها البالغ من العمر سبع سنوات، النار من بندقية صيد أثناء لهوه بها.

