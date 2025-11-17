Advertisement

حادثة تهزّ بلدة لبنانية.. طفلٌ يُطلق النار على والدته!

17-11-2025 | 12:42
أُصيبت ز. ع بطلق ناري عن طريق الخطأ، داخل منزلها في بلدة السفيرة - الضنية، بعدما أطلق ابنها البالغ من العمر سبع سنوات، النار من بندقية صيد أثناء لهوه بها.
وتم نقل المصابة على وجه السرعة إلى مستشفى طرابلس الحكومي حيث خضعت للعلاج اللازم، وأفيد بأنَّ حالتها الصحية مستقرة.
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24