لبنان

"أحذية مهربة" عبر شاحنة.. و "الجمارك" تضبطها

Lebanon 24
17-11-2025 | 12:47
ضبطت دورية من الجمارك في صيدا، اليوم الإثنين، شاحنة مُحمّلة بالأحذية الأجنبية المهربة.
وعلى الأثر، تم اقتياد المضبوطات إلى مركز ضابطة الجمارك لإجراء المُقتضى القانونيّ.
 
 
 
 
 
