لبنان

تذكير من غرفة التحكم المروري للمواطنين

Lebanon 24
17-11-2025 | 13:21
كتبت غرفة التحكم المروري عبر حسابها على منصة "إكس": "نذكّر المواطنين بأنه سيتم تحويل الطريق البحرية لتصبح من جونية بإتجاه بيروت إعتبارا من الساعة 23:00". 
الطريق البحري

طريق البحرية

غرفة التحكم

بيروت

جونية

