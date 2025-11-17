Advertisement

لبنان

نائب لبناني: "أنا مُستهدف انتخابياً"

Lebanon 24
17-11-2025 | 13:46
كتب النائب إيهاب مطر على منصة "أكس" قائلاً: "المعارك الانتخابية بدأت، والمستهدَف في طرابلس من البعض هو إيهاب مطر لأني لا أنتمي إلى هذه المنظومة".
