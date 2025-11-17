"حزب الله" شيع وأهالي المنصوري الشهيد محمد شويخ

شيّع " " وأهالي بلدة المنصوري والحوار وجماهير الإسلامية ، الشهيد المربي محمد علي شويخ "أبو ذر" مدير مدرسة المنصوري المتوسطة الرسمية ، بمسيرة حاشدة تقدمها عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين جشي، إلى جانب شخصيّات وفعّاليّات وعلماء دين وعائلة الشهيد وعوائل ، وحشود لبّت "نداء الوفاء للنهج المقاوم".

ورددت خلال التشييع هتافات ندّدة بأميركا وإسرائيل، اكدت "المناصرة لغزّة وفلسطين، والتمسّك بالنّهج الحسينيّ المقاوم الضمانة الوحيدة لحماية وشعبه واستقلاله".





وتقدّمت المسيرة فرق من "كشافة الإمام المهدي" حملت الرايات الحسينية والكشفية ورايات لبنان والمقاومة وصور وشهداء المقاومة الإسلامية.