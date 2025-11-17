Advertisement

"حزب الله" شيع وأهالي المنصوري الشهيد محمد شويخ

17-11-2025 | 13:50
شيّع "حزب الله" وأهالي بلدة المنصوري والحوار  وجماهير المقاومة الإسلامية ، الشهيد المربي محمد علي شويخ "أبو ذر" مدير مدرسة المنصوري المتوسطة الرسمية ، بمسيرة حاشدة تقدمها عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين جشي، إلى جانب شخصيّات وفعّاليّات وعلماء دين وعائلة الشهيد وعوائل شهداء، وحشود لبّت "نداء الوفاء للنهج المقاوم".
ورددت خلال التشييع هتافات ندّدة بأميركا وإسرائيل، اكدت "المناصرة لغزّة وفلسطين، والتمسّك بالنّهج الحسينيّ المقاوم الضمانة الوحيدة لحماية لبنان وشعبه واستقلاله". 


وتقدّمت المسيرة فرق من "كشافة الإمام المهدي" حملت الرايات الحسينية والكشفية ورايات لبنان والمقاومة وصور القادة وشهداء المقاومة الإسلامية.


وجابت سيّارات إلاسعاف التابعة لمديريّة جبل عامل الأولى في الدّفاع المدنيّ - الهيئة الصّحّيّة الإسلاميّة شوارع البلدة وصولاً إلى جبّانتها، قبل أن يُصلّى على الجثمان الذي ووري في الثرى إلى جانب من سبقه من الشهداء.
