لبنان
بالصور.. شاهدوا الخيمة التي سيلتقي فيها البابا مع شخصيات
Lebanon 24
17-11-2025
|
14:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر المُصور الزميل
نبيل اسماعيل
صوراً توثق تشييد خيمة في ساحة
الشهداء
-
وسط بيروت
، حيث سيلتقي قداسة البابا
لاوون
الرابع عشر
مع رؤساء الطوائف الإسلامية والمسيحية.
Advertisement
وهذه الصور تجسد روح العيش المُشترك بين اللبنانيين، كما أنها ستدخل التاريخ باعتبار أنها ستشهدُ زيارة البابا لها خلال مجيئه إلى
لبنان
أواخر الشهر الجاري.
