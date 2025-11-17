Advertisement

لبنان

بالصور.. شاهدوا الخيمة التي سيلتقي فيها البابا مع شخصيات

Lebanon 24
17-11-2025 | 14:22
نشر المُصور الزميل نبيل اسماعيل صوراً توثق تشييد خيمة في ساحة الشهداء - وسط بيروت، حيث سيلتقي قداسة البابا لاوون الرابع عشر مع رؤساء الطوائف الإسلامية والمسيحية.
وهذه الصور تجسد روح العيش المُشترك بين اللبنانيين، كما أنها ستدخل التاريخ باعتبار أنها ستشهدُ زيارة البابا لها خلال مجيئه إلى لبنان أواخر الشهر الجاري.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

