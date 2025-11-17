Advertisement

لبنان

إصابات في صفوف عسكريين.. حادث مروّع على أوتوستراد جبيل

Lebanon 24
17-11-2025 | 14:49
Doc-P-1443401-638990130975181680.jpg
Doc-P-1443401-638990130975181680.jpg photos 0
وقع، مساء اليوم الإثنين، حادث سير على المسلك الشرقي لأوتوستراد جبيل بين سيارة رباعية الدفع يقودها "م . ب" وآلية للجيش.
وأسفر الحادث عن سقوط 6 جرحى هم سائق السيارة و 5 عناصر من الجيش اللبناني.
 
 
وعلى الأثر، عملت عناصر الدفاع المدني في مركز جبيل والصليب الأحمر اللبناني على نقل الجرحى إلى مستشفى سيدة مارتين للمعالجة.
 
 
 
