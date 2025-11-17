Advertisement

لبنان

"نريد رواتبنا".. "متعاقدو الأساسي" يرفعون الصوت!

Lebanon 24
17-11-2025 | 14:54
Doc-P-1443405-638990136917698707.jpg
Doc-P-1443405-638990136917698707.jpg photos 0
استنكرت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي ما أسمتها "سياسة العمل بلا أجر التي تنتجها وزارة التربية تجاه المعلمين المتروكين بلا رواتب منذ 3 أشهر".
واعتبرت الرابطة أن ما يحصل يمثل "سياسة إذلال للمعلم"، مشيرة إلى أن الوزارة تطلب مهاماً كثيرة من المعلمين ولكن من دون أن تدفع لهم المال.
وأكدت الرابطة أن المعلمين يريدون حقوقهم وأموالهم، وختمت: "إن أمعاء آلاف العائلات من الأساتذة المتعاقدين، الخاوية منذ أشهر، تطالب بوقف سياسة وزارة التربية الخالية من الحسّ القيمي، لعلّ هناك من يسمع".

 
لبنان

إقتصاد

التعليم الأساسي

رابطة الأساتذة

الخال

سي ال

ساسي

