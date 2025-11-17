Advertisement

لبنان

معوّض في رسالة شكر إلى الجالية اللبنانية في أستراليا: ثباتكم قوة للبنان

Lebanon 24
17-11-2025 | 15:03
A-
A+

Doc-P-1443406-638990139552975956.png
Doc-P-1443406-638990139552975956.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجّه رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوّض، كتاب امتنان إلى الجالية اللبنانية في أستراليا، مقدراً المواقف، وشاكراً الدعم والاستقبال والالتزام، وجاء فيه: "عندما غادرتُ لبنان متوجهاً إلى هذا البلد التعددي المضياف، النموذجي في قيمه ومؤسساته، كنت أعتقد أنني سألتقي جالية معروفة بمواقفها الوطنية، ووفائها لوطن الآباء والأجداد، والتزامها بثوابته. وكنت أظن أيضًا أنني أحمل إليها رسالة من لبنان. لكنني وجدتها، كما في كل زياراتي السابقة — ليست مجرد جناح من أجنحة لبنان الصامد على جراحه، الساعي إلى استعادة قراره الوطني وحصر السلاح بيد الدولة وحدها، بل وجدتها لبنان نفسه: حبًّا، وموقفًا، وانفتاحًا، والتزامًا، وهويةً تتمسّك بالثوابت السيادية، وبكل إخلاص تجاه أستراليا أيضاً".
Advertisement


وأضاف: "أما الرسالة الوطنية التي حملتها من وطن الرسالة، فقد وجدتها هنا نابضةً في قلوب المنتشرين الذين يصرّون على رؤية لبنانهم وطنًا للسلام لا للحروب العبثية، ووطنًا للسيادة لا للارتهان لمحاور الممانعة، ووطنًا للانفتاح لا للعزلة والانغلاق".


وتابع: "بمناسبة اختتام زيارتي إلى أستراليا، أتوجه بالتحية والشكر والتقدير إلى القيادات والمرجعيات الروحية والسياسية والحزبية والديبلوماسية والاجتماعية، وإلى أبناء الجالية عموماً بلا استثناء ، ولا سيما أبناء الشمال ومنطقة زغرتا – الزاوية. أثمّن مواقفكم ومحبتكم وتكريمكم المميز لي وللوفد المرافق، وأعتزّ بما لمسته لدى كل واحد منكم من وفاء لأستراليا وللبنان، ومن تصميم على التسجيل للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، وهو أمر مصيري في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ وطننا".


وأكمل: "كذلك، أقدّر عالياً نشاط رفيقاتي ورفاقي في حركة الاستقلال في أستراليا، قيادةً وجمهورًا، وقد تأكد لي مجدداً أن شهادة الرئيس رينه معوض ليست مجرد ذكرى لدى أبناء الحركة، بل هي فعل إيمان بلبنان الكرامة والسيادة والحرية، ولبنان القيامة كطائر الفينيق الخارج من تحت الركام.أجدد لكم جميعًا الشكر والتقدير والمحبة".

 
الذكرى
 

وكان النائب معوض شارك والوفد المرافق في القداس الذي أقيم في كاتدرائية سيدة لبنان في سيدني لمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لاستشهاد الرئيس رينيه معوّض ورفاقه.


وترأس الذبيحة الإلهية الخوري يواكيم في حضور  قنصل لبنان العام في سيدني شربل معكرون.كما شارك ممثّلون عن الأحزاب اللبنانية والجمعيات والمؤسسات، وكوادر ومنسّقي حركة الاستقلال، إضافة إلى حشد من أبناء زغرتا – الزاوية في أستراليا.


وألقى الخوري يواكيم نجيم عظةً نوّه فيها بتضحية الرئيس الشهيد رينيه معوّض، مؤكّداً أنّ "استشهاده يبقى علامة مضيئة في تاريخ لبنان الحديث".


وبعد القدّاس، توجّه الحضور إلى قاعة الكنيسة حيي القى كلٌّ من الإعلامي أنور حرب والنائب معوّض كلمتين استذكرتا مسيرة الرئيس الشهيد، ودوره الوطني.

 
مواضيع ذات صلة
معوّض يلتقي وفد الرابطة المارونية ويشيد بدور الجالية اللبنانية في دعم لبنان
lebanon 24
18/11/2025 02:28:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الخير ناقش مع رجي أوضاع الجالية اللبنانية في أستراليا
lebanon 24
18/11/2025 02:28:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ريما كرامي تلتقي الجاليات اللبنانية في أستراليا لتعزيز التعليم والانتماء الوطني
lebanon 24
18/11/2025 02:28:59 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة من الجالية اللبنانية في مشيغن الأميركية إلى "الخارجية".. ماذا فيها؟
lebanon 24
18/11/2025 02:28:59 Lebanon 24 Lebanon 24

الاستقلال

هذا البلد

اللبنانية

أستراليا

القيامة

الخوري

التزام

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:00 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:18 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:55 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:48 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:39 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:00 | 2025-11-17
17:18 | 2025-11-17
16:55 | 2025-11-17
16:48 | 2025-11-17
16:39 | 2025-11-17
16:12 | 2025-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24