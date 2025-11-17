Advertisement

لبنان

عن "تحويل الدولارات" في لبنان.. معلومة جديدة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
17-11-2025 | 15:13
A-
A+
Doc-P-1443408-638990145927912886.jpg
Doc-P-1443408-638990145927912886.jpg photos 0
عُلم أن مواطنين بادروا إلى سحب دولاراتهم المودعة لدى حساباتهم ضمن شركات لتحويل الأموال خشية احتجازها هناك، وذلك بعد الحديث عن إجراءات فرضها مصرف لبنان لضبط التحويلات ومصدرها.
وفعلياً، فإن الأموال المودعة لدى حسابات شركات تحويل الأموال، يمكن تحويلها بسهولة من حساب إلى حساب آخر، الأمر الذي يسهل عملية سحب الأموال بشكلٍ سهل عبر الطرف الذي تصل إليه المبالغ المُحوّلة.
 

في الوقت نفسه، بادرت مكاتب عديدة إلى التدقيق في الحوالات الآتية من خارج لبنان أكثر من تلك المحولة ضمن الداخل، في حين أنه لا تشديد كثيراً على تحويلات الليرة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

مصرف لبنان

بادر

خاص "لبنان 24"

فيديو
من نحن
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24