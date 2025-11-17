عن "تحويل الدولارات" في لبنان.. معلومة جديدة

عُلم أن مواطنين بادروا إلى سحب دولاراتهم المودعة لدى حساباتهم ضمن شركات لتحويل الأموال خشية احتجازها هناك، وذلك بعد الحديث عن إجراءات فرضها لضبط التحويلات ومصدرها.

وفعلياً، فإن الأموال المودعة لدى حسابات شركات تحويل الأموال، يمكن تحويلها بسهولة من حساب إلى حساب آخر، الأمر الذي يسهل عملية سحب الأموال بشكلٍ سهل عبر الطرف الذي تصل إليه المبالغ المُحوّلة.