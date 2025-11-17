Advertisement

لبنان

وفد من نقابة "أوجيرو" يجول على أعضاء لجنة الاتصالات النيابية

Lebanon 24
17-11-2025 | 15:19
Doc-P-1443410-638990148769626058.png
Doc-P-1443410-638990148769626058.png photos 0
زار وفد من نقابة "أوجيرو"ـ أعضاء لجنة الاتصالات النيابية، النواب ياسين ياسين ، جيمي جبور و سيزار ابي خليل في مكاتبهم في مبنى المجلس النيابي، إضافة إلى النواب جهاد الصمد، الآن عون وأشرف ريفي.
وتأتي الخطوة استكمالاً لجولات وفد النقابة على النواب، متابعة لموضوع تعديل المادة 49 من القانون 431 للاتصالات، وتم التأكيد أنَّ "حقوق العاملين في أوجيرو خط أحمر وصولاً إلى المتابعة المباشرة مع كل اعضاء لجنة الاتصالات لمناقشتها وإقرار تعديل يحرص على ديمومة العمل للموظفين والحفاظ على كل حقوقهم وأولها الـ161 وضم خدماتهم في الشركة الجديدة".
لبنان

إقتصاد

سيزار ابي خليل

لجنة الاتصالات

لجنة الاتصال

جهاد الصمد

أشرف ريفي

سيزار ابي

الآن عون

