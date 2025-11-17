Advertisement

خلال لقائهما.. ماذا قدّم سلام للسفير الأميركي الجديد؟

17-11-2025 | 15:30
ذكرت معلومات صحفية، اليوم الإثنين، أنَّ رئيس الحكومة نواف سلام أهدى السفير الأميركي ميشال عيسى خلال لقائهما، اليوم السراي الحكومي، كتاباً باللغة الفرنسية عنوانه "le liban dhier a demain".
وقالت المعلومات أنه تمَّ الاتفاق بين سلام وعيسى على لقاء ثانٍ لبحث سلسلة أمور بشكلٍ مُعمّق أكثر.
 
 

