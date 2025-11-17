ماذا يجري في صفوف عناصر "حزب الله"؟ "جيروزاليم بوست" تعلن

نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" تقريراً جديداً توقفت فيه عند الخطاب الأخير لأمين عام " " الشيخ نعيم قاسم، مشيرة إلى أن الرسالة التي يتضمنها الأخير تُظهر أنَّ "حزب الله" يتعرّض لضغوط.

التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إنه "في خطابه بمناسبة يوم الشهيد الأسبوع الماضي، أعلن قاسم إنَّ استمرار العدوان الإسرائيليّ على لا يمكن أن يستمر، كما قال إنه لكل شيء حدود، مشيراً إلى أنه على الجهات المعنية أن تتنبه للوضع لأنه لا يمكن أن يستمر على هذا النحو".



وتابع: "يأتي هذا التحذير بعد أن أكد حزب الله، في كتابٍ مفتوح وجهه يوم 6 تشرين الثاني الجاري إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء نواف سلام، على حقه في مقاومة العدوان . ومع ذلك، ونظراً لتعقيد موقف الحزب، يُشكك في أن ضبط النفس الذي يمارسه قد بلغ حده الأقصى".



وأضاف: "يبدو حزب الله عاجزاً عن تحمّل تجدد المواجهة، أو حتى الضربات المتبادلة، مع . وفي حال تجدد الصراع، حتى لو كان محدوداً، فقد يخاطر التنظيم بخسارة المكاسب التي حققها حتى الآن".





واستكمل: "ينعكس الوضع السياسي الصعب للحزب في جزء آخر من رسالته المفتوحة، حيث أعرب عن معارضته للمفاوضات مع إسرائيل. جاء ذلك استجابةً لدعوات متزايدة من كبار المسؤولين اللبنانيين، بمن فيهم الرئيس عون، وأعضاء البرلمان، والأوساط الإعلامية المعارضة لحزب الله، الذين يؤكدون أن السلام مع إسرائيل ضرورة وجودية للبنان".





ويقول التقرير إن "حزب الله يمرّ بمرحلة إعادة بناء وتعزيز، بمساعدة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ومن خلال قدراته الإنتاجية الخاصة"، موضحاً أنَّ "الضربات الإسرائيلية اليومية تُشير إلى الوتيرة المكثفة التي تُدير بها الجماعة عملية إعادة البناء هذه".





وأكمل: "تحاول إسرائيل مجاراة هذه الوتيرة، لكن البيانات التي قدمها الجيش الإسرائيلي لوسائل الإعلام الإسرائيلية في الأيام الأخيرة تشير بوضوح إلى صعوبة موقف إسرائيل تجاه حزب الله. ففي الأسابيع الأخيرة، نجح الحزب في تهريب مئات الصواريخ، بما في ذلك من ، وإصلاح وإعادة صواريخ ومنصات إطلاق تالفة إلى الخدمة، وتجنيد آلاف العناصر الجدد".





وتابع: "هكذا، يبدو أن تصريح قاسم كان يهدف إلى تهدئة عناصر داخل الحزب مستائين من سياسة الاحتواء التي انتهجها مجلس الجهاد التابع لحزب الله (قيادته المركزية) تحت قيادته. وكما أُفيد في أوائل تشرين الثاني، كان هناك إحباط متزايد بين صفوف الميدان بسبب عدم الرد على الهجمات الإسرائيلية".





وأكمل: "علاوة على ذلك، يبدو أن تهديد قاسم الضمني موجه إلى قيادة الدولة ، مما يزيد الضغط عليها للتحرك ضد إسرائيل لوقف هجماتها. هذا الأمرُ يتوافق مع أجزاء متعددة من خطابه، الموجهة إلى الدولة، والتي تهدف إلى لفت انتباههم إلى خطورة التهديد الإسرائيلي، وبالتالي إلى أهمية سلاح حزب الله".





وتابع: "تواجه إسرائيل حالياً مفترق طرق، فنمط عمل الجيش اللبناني ضد حزب الله غير كافٍ. إجمالًا، يُظهر الجيش ضعفاً في مواجهة حزب الله، ولا يستطيع الوقوف في وجهه. في غضون ذلك، يُهدد حزب الله بقطع يد كل من يحاول المساس بسلاحه، كما صرّح نائب رئيس المجلس السياسي للحزب، محمود قماطي، في نيسان الماضي. وكما أكد قاسم في خطابه، يبقى سلاح حزب الله مصدر قوته، إلى جانب إيمانه وعزيمته".





ويقولُ التقرير إن إيران تولي أهمية لحزب الله ودوره المحوري في أمنها القومي"، وأضاف: "بعد العمليات البحرية والصاروخية خلال حرب إسرائيل وحماس، ازدادت مكانة الحوثيين في محور المقاومة بشكل ملحوظ، مما زاد من أهميتهم في نظر طهران. ومع ذلك، لا يستطيع الحوثيون القيام بدور حزب الله كوكيل استراتيجي لإيران".





واستكمل: "في الوقت الحالي، تتمتع إسرائيل بتفوق واضح على حزب الله. إن الضعف السياسي للمنظمة، ووضعها الحساس أمام قاعدتها الاجتماعية، ودعم إدارة ترامب لإسرائيل، كلها عوامل تُهيئ بيئة خصبة للقدس لمواصلة هجماتها. مع ذلك، يجب أن يمتد العمل إلى الساحتين الاجتماعية والأيديولوجية، وليس فقط إلى الجبهتين العسكرية والاقتصادية".





وتابع: "من المتوقع أن تُشكّل الانتخابات البرلمانية اللبنانية، المقررة في أيار 2026، اختباراً هاماً للقاعدة الاجتماعية لحزب الله. ينبغي على إسرائيل والولايات المتحدة تقويض هذه القاعدة من خلال مشروع استراتيجي طويل الأمد، يُركّز على إنشاء شبكة تُنافس نظام حزب الله الدعوي الشامل، الذي يشمل الرعاية الاجتماعية والصحية والاجتماعية والمالية".