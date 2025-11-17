تنشط تجمعات العسكريين المتقاعدين في مناطق مختلفة على صعيد تحضير مرشحين للانتخابات النيابية عام 2026، وذلك على قاعدة أن هذه التجمعات تُعتبر أساسية ولها حيثيتها الخاصة.

