لبنان

نوّاب يتحرّكون بالخفاء

Lebanon 24
17-11-2025 | 17:18
يتحرّك نواب في الخفاء للسير بالتمديد للمجلس النيابي، خوفاً من خسارة مقاعدهم النيابية، في الصيف المقبل، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
