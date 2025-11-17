Advertisement

لبنان

إستياء

Lebanon 24
17-11-2025 | 19:00
لا يُخفي وزير سابق، كان مقرَّباً من المراجع العليا، استياءه البالغ من شخصية برزت في المرحلة السابقة ولا تزال في المشهد، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
