19
o
بيروت
14
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
1
o
بشري
13
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إستياء
Lebanon 24
17-11-2025
|
19:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لا يُخفي وزير سابق، كان مقرَّباً من المراجع
العليا
، استياءه البالغ من شخصية برزت في المرحلة السابقة ولا تزال في المشهد، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
استياء تركي من لبنان: نكثتم بالوعود
Lebanon 24
استياء تركي من لبنان: نكثتم بالوعود
18/11/2025 02:30:11
18/11/2025 02:30:11
Lebanon 24
Lebanon 24
استياء وغضب في المُخيّمات ضد دوروثي كلاوس وملف مخيّم البداوي نحو المعالجة
Lebanon 24
استياء وغضب في المُخيّمات ضد دوروثي كلاوس وملف مخيّم البداوي نحو المعالجة
18/11/2025 02:30:11
18/11/2025 02:30:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استمرار الاغلاق الحكومي.. استياء من تمديد عطلة "النواب الأميركي"
Lebanon 24
بعد استمرار الاغلاق الحكومي.. استياء من تمديد عطلة "النواب الأميركي"
18/11/2025 02:30:11
18/11/2025 02:30:11
Lebanon 24
Lebanon 24
البعريني: الاستياء قد يدفع سلام للاعتكاف لكن العمل يجب أن يستمر
Lebanon 24
البعريني: الاستياء قد يدفع سلام للاعتكاف لكن العمل يجب أن يستمر
18/11/2025 02:30:11
18/11/2025 02:30:11
Lebanon 24
Lebanon 24
العليا
العلي
قد يعجبك أيضاً
نوّاب يتحرّكون بالخفاء
Lebanon 24
نوّاب يتحرّكون بالخفاء
17:18 | 2025-11-17
17/11/2025 05:18:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدّمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدّمات النشرات المسائيّة
16:55 | 2025-11-17
17/11/2025 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مخرج لبنانيّ شهير يفارق الحياة.. أعماله خالدة في الذاكرة
Lebanon 24
مخرج لبنانيّ شهير يفارق الحياة.. أعماله خالدة في الذاكرة
16:48 | 2025-11-17
17/11/2025 04:48:16
Lebanon 24
Lebanon 24
حراك "نيابي" لـ"المتقاعدين"
Lebanon 24
حراك "نيابي" لـ"المتقاعدين"
16:39 | 2025-11-17
17/11/2025 04:39:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري في صفوف عناصر "حزب الله"؟ "جيروزاليم بوست" تعلن
Lebanon 24
ماذا يجري في صفوف عناصر "حزب الله"؟ "جيروزاليم بوست" تعلن
16:12 | 2025-11-17
17/11/2025 04:12:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إقفال فرن للكعك العصروني بالشمع الاحمر
Lebanon 24
إقفال فرن للكعك العصروني بالشمع الاحمر
07:35 | 2025-11-17
17/11/2025 07:35:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تل أبيب اتخذت قرارها بشأن "حزب الله".. صحيفة اسرائيلية تكشف
Lebanon 24
تل أبيب اتخذت قرارها بشأن "حزب الله".. صحيفة اسرائيلية تكشف
02:53 | 2025-11-17
17/11/2025 02:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"القرض الحسن" معني بالامتثال المالي.. الحد من "اقتصاد الكاش" مطلب مجموعة العمل المالي
Lebanon 24
"القرض الحسن" معني بالامتثال المالي.. الحد من "اقتصاد الكاش" مطلب مجموعة العمل المالي
10:01 | 2025-11-17
17/11/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ما زالت إيران قادرة على مواجهة إسرائيل؟
Lebanon 24
هل ما زالت إيران قادرة على مواجهة إسرائيل؟
10:30 | 2025-11-17
17/11/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هلع وإقفال محلات... إليكم ما حدث في سوق الذهب في طرابلس
Lebanon 24
هلع وإقفال محلات... إليكم ما حدث في سوق الذهب في طرابلس
06:55 | 2025-11-17
17/11/2025 06:55:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:18 | 2025-11-17
نوّاب يتحرّكون بالخفاء
16:55 | 2025-11-17
مقدّمات النشرات المسائيّة
16:48 | 2025-11-17
مخرج لبنانيّ شهير يفارق الحياة.. أعماله خالدة في الذاكرة
16:39 | 2025-11-17
حراك "نيابي" لـ"المتقاعدين"
16:12 | 2025-11-17
ماذا يجري في صفوف عناصر "حزب الله"؟ "جيروزاليم بوست" تعلن
16:08 | 2025-11-17
بالفيديو.. مُخطط لمخيمات جنوب لبنان
فيديو
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
18/11/2025 02:30:11
Lebanon 24
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
04:00 | 2025-11-15
18/11/2025 02:30:11
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
18/11/2025 02:30:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24