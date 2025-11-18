التأجيل حتمي

Advertisement

قال مصدرٌ نيابيّ إن الوقت بات داهما على صعيد بت التعديلات المطلوبة على قانون الانتخاب، مشيرا الى "ان إصرار وتأكيد مراراً وتكراراً وفي كل مناسبة على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، لن يُجدي نفعاً طالما لا يوجد اتفاق إمّا على اقتراع المغتربين للنواب الـ١٢٨، وإمّا على إلغائه".وأشار المصدر إلى "أنّ القانون الحالي للانتخابات يحتاج إلى تعديل في عدة مواد، ولا سيما الميغاسنتر، والبطاقة الممغنطة، وتحديد الطوائف للمقاعد في الاغتراب، وكلها تحتاج إلى اجتماع مجلس النواب لاقرار التعديلات".وختم بالقول: لكل هذه الأسباب، فإنّ تأخّر الوقت سيؤدي حكما إلى تأجيل الانتخابات".