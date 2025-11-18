24
لبنان
لا علاقة بين الخلاف والزيارة؟
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
18-11-2025
|
01:30
photos
تزامنًا مع التطورات الإقليمية المتسارعة، جاءت زيارة النائب
علي حسن خليل
إلى
طهران
لتثير مجموعة من التأويلات، غير أن مصادر مطلعة تؤكد أن للزيارة دلالات سياسية بحتة لا علاقة لها بأي خلاف داخل فريق "
الثنائي
الشيعي".
وتشير المعلومات إلى أن التواصل بين
رئيس مجلس النواب نبيه بري
والقيادة
الإيرانية
قائم بشكل مباشر ودائم، ولا يحتاج إلى قنوات وسيطة.وبالتالي، فإن زيارة خليل تأتي في إطار التنسيق التقليدي الذي يجريه في الملفات الحساسة، ولا تعكس أي تباين في وجهات النظر بين
حركة أمل
وحزب الله، كما يحاول البعض تصويره.
المصدر:
لبنان 24
