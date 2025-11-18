لا علاقة بين الخلاف والزيارة؟

Advertisement

تزامنًا مع التطورات الإقليمية المتسارعة، جاءت زيارة النائب إلى لتثير مجموعة من التأويلات، غير أن مصادر مطلعة تؤكد أن للزيارة دلالات سياسية بحتة لا علاقة لها بأي خلاف داخل فريق " الشيعي".وتشير المعلومات إلى أن التواصل بين والقيادة قائم بشكل مباشر ودائم، ولا يحتاج إلى قنوات وسيطة.وبالتالي، فإن زيارة خليل تأتي في إطار التنسيق التقليدي الذي يجريه في الملفات الحساسة، ولا تعكس أي تباين في وجهات النظر بين وحزب الله، كما يحاول البعض تصويره.