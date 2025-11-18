ارتفاع بأسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد

Advertisement

ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 7 آلاف ليرة والمازوت 9 الاف ليرة والغاز الفي ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.450.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.490.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.437.000 ليرة لبنانية: 1.070.000 ليرة لبنانية