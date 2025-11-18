Advertisement

لبنان

مخصصة للطلاب.. حريق في شقة في بيروت

Lebanon 24
18-11-2025 | 02:05
شب حريق صباح اليوم في شقة مخصصة للطلاب في محيط جامعة الـLAU في بيروت، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
قد عمل عدد من عناصر الدفاع المدني والصليب الأحمر على إخراج الطلاب من النوافذ لإخلاء المبنى، واطفاء النيران.
 
