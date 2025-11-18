24
لبنان
مخزومي: على لبنان أن يثبت جديته ويحجز مكانه الطبيعي بين الدول
Lebanon 24
18-11-2025
|
02:28
A-
A+
إعتبر النائب فؤاد مخزومي أن "زيارة سموّ وليّ
العهد
الأمير محمد بن سلمان
إلى
البيت الأبيض
اليوم هي تثبيت لما هو راسخ أصلاً:
المملكة العربية السعودية
هي الضامن والراعي الأكبر، ومفتاح التوازن الإقليمي".
وأضاف
على منصة "إكس":
كل التمنيات بالتوفيق لسموّ وليّ العهد وللرئيس
دونالد ترامب
في اجتماعاتهما المرتقبة، وكل الثقة بأن القيادتين تمتلكان القدرة والرؤية لإتمام ما تحتاجه المنطقة في هذه اللحظة الدقيقة، بما يعود بالنفع على شعوبها لترسيخ الاستقرار على أسس صلبة ومستدامة. وفي هذا المسار، يبقى على
لبنان
أن يثبت جديته ويقدّم ما عليه، ليحجز مكانه الطبيعي بين الدول التي تواكب هذا الاستقرار
".
