لبنان

توقيف مروّج مخدّرات في مناطق جبل لبنان.. هذا ما ضبط معه

Lebanon 24
18-11-2025 | 02:30
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

 

"في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تعاطي وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام مجهول بتعاطي المخدرات وترويجها في مناطق جبل لبنان.

 

على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المروج المشتبه به وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة تمكنت الشعبة من تحديد هويته، ويدعى: م. ع. (مواليد عام 1996، فلسطيني) بحقه مذكرتان عدليتان بجرم المخدرات.

 

بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف المذكور في محلة النبعة على متن دراجة آلية نوع GR، لون أبيض. وعند تفتيش الدراجة، تم ضبط: 7 طلقات نارية صالحة للاستعمال، هاتف خلوي.

 

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه من تعاطي وترويج المخدرات لعدد من الأشخاص في مناطق جبل لبنان.

 

أُجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص"

