عون يأمل حلول الاستقلال المقبل "من دون إحتلال".. إعلام "القوات":جلسة الحكومة بمستوى بلدي

يوجه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في الثامنة مساء اليوم رسالة إلى اللبنانيين عشية إحياء الذكرى الـ82 للاستقلال، يضمنها مجموعة من النقاط التي أثارها في مستهل جلسة ، امس حيث أعرب عن أمله أنه يحل ‏عيد الاستقلال في السنة المقبلة من دون وجود أي شبر محتل من الأراضي ".في المقابل، يعكف أركان الحكم على احتواء العاصفة التي أثارها إلغاء الجانب الأميركي زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل لواشنطن، انطلاقاً من اقتناع بأنّ أي اختلال في العلاقات بين والولايات المتحدة في الظرف الحاضر سيقود لبنان إلى مأزق لا يستطيع الخروج منه، ولن يجد وسيطاً يساعده على ذلك.وحسب المعلومات لم يصل الى المسؤولين الرسميين ما يوحي او يشير الى وقف الدعم عن الجيش، وأن كل ما يقال هو تحليلات وإجتهادات وليس امراً واقعاً.كذلك علم ان سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو الذي زار الرئيس عون واجرى معه جولة افق تناولت مواضيع الساعة ابلغ الرئيس ان باريس تؤيد موقف لبنان، وتختلف مع واسرائيل، وهي كدولة تشارك في "الميكانيزم"تعرف جيدا ان الجيش يلتزم بتعهداته، ولا تحصر خروقات من الجانب اللبناني.ومواكبة لجولة السفير الفرنسي في ، اعلن المتحدث باسم إن باريس قلقة بشأن تكثيف الهجمات في جنوب لبنان، وقال: نحن قلقون بشأن تكثيف الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان. نندد بالهجمات الإسرائيلية التي تقتل المدنيين في الجنوب. موقفنا هو موقف احترام وقف إطلاق النار. واعلنت وزارة الخارجية الفرنسية انها تعمل مع واشنطن على تخفيف التوتر بين ولبنان.ولم يُصدر مجلس الوزراء في جلسته أمس اي موقف في شأن إلغاء زيارة قائد الجيش لواشنطن، ولكنه ترك الامر "في عهدة فخامة الرئيس وقيادة الجيش، والعمل جارٍ على هذا الامر"، على حدّ قول وزير الإعلام بول مرقص بعد الجلسة.وقالت مصادر وزارية إنّ الرئيس عون لم يستسغ مناقشة هذا الامر في مجلس الوزراء، لتجنّب إدخال الجيش في البازار السياسي، وهو يجري مروحة من الاتصالات في غير اتجاه وخصوصاً مع ، وسيلتقي قريباً السفير الأميركي ميشال عيسى لهذه الغاية.وكان لافتا في هذا السياق ، ان وسائل الاعلام المحسوبة على" القوات اللبنانية" انتقدت مسار الجلسة ووصفتها " بأنها كانت على غرار جلسة مجلس بلدي، حيث لم تناقش أي من المسائل السياسية، وعندما حاول بعض الوزراء إثارة موضوع ما جرى مع قائد الجيش رودولف هيكل على سبيل المثال، طوي الموضوع".في غضون ذلك، أعلنت "اليونيفيل"عبر منصة "إكس" أنّها منذ توقيع اتفاقية وقف الأعمال العدائية العام الماضي، رصدت قواتها أكثر من 7,500 انتهاك جوي ونحو 2,500 انتهاك بري شمال الخط الأزرق، إلى جانب اكتشاف أكثر من 360 مخبئاً للأسلحة تمّ تحويلها إلى الجيش اللبناني ".