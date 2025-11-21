نقابة المحررين تدين تعدي محام على الزميل مروان القدوم

أصدر نقيب محرري القصيفي البيان الآتي:

ليلة إعلان نتيجة انتخابات الاحد في السادس عشر من تشرين الثاني 2025 اقدم المحامي حسين أكرم على صفع عضو الزميل في إذاعة " صوت " مروان القدوم بينما كان يقوم بواجبه المهني، وقد تناقلت والتواصل الاجتماعي وقائع الاعتداء صورة وصوتا فور حصوله وجرى تعميمه.

وقد اتصلت للتو بالزميل القدوم مستنكرا ، وقلت له بالحرف الواحد اني ساصدر بيانا ادين فيه ما حصل، مؤكدا وقوفي إلى جانبه في اي إجراء يرتأي اتخاذه، إلا أنه تمنى علي صرف النظر عن الموضوع معربا عن رغبته في طي الصفحة وعدم إثارة قضية حرصا منه على ألا ينغص هذا الاستحقاق الديموقراطي مظهرا بذلك حسن نيته.

وقد تجاوبت مع تمنيه رغم عدم اقتناعي بأن يمر هذا الأمر مرور الكرام. لكنني فوجئت بعزم المحامي رمضان تقديم شكوى أمام الاستئنافية ضد الزميل القدوم بجرم القدح والذم، فصح معه القول: "يرضى القتيل وليس يرضى القاتل".

واني أضع هذه الواقعة برسم النقيب الصديق عماد مرتينوس لمعالجة هذا الأمر المستهجن من قبل عضو في نقابة المحامين واتخاذ التدابير المسلكية في حقه او الاذن بملاحقة المحامي رمضان، معلنا تأييدي المطلق لأي إجراء قانوني يتخذه الزميل مروان قدوم في حقه حفاظا على كرامة زميل لم يعتد عليه وليست بينه وبين المعتدي سابق معرفة وعلاقة. ولن أقبل في اي صورة من الصور أن تنقلب الأدوار فيصبح الجاني ضحية والمجنى عليه مذنبا، خصوصاً أن الحادث موثق وشاع بين الرأي العام الذي بات يعرف الحقيقة، وأؤكد في الوقت نفسه أن مرجعية مساءلة الصحافي والاعلامي هي محكمة المطبوعات.

إلى ذلك، أصدر نادي الصحافة بياناً استنكر فيه ما حصل مع القدوم، وقال: "يدين نادي الصحافة بشدة إقدام المحامي حسن رمضان على الاعتداء على الزميل مروان القدوم في خلال الإنتخابات التي شهدتها نقابة المحامين،وقد وثّقت وسائل إعلام واقعة الإعتداء هذه، كما شهد عليها محامون في المكان".



وتابع: "على الرغم من هذه الإهانة والتعرض لكرامته، آثر الزميل مروان القدوم عدم إثارة الموضوع وحصر المشكلة، لكن المحامي رمضان الذي كان الأجدى به الإعتذار، أقدم ووفق مقولة"ضربني وبكى سبقني واشتكى" على توزيع نص شكوى أمام العامة الإستئنافية في متخذاً صفة الإدعاء الشخصي على الزميل مروان القدوم، متهماً إياه بسلسلة من التهم الباطلة".





وأ:مل: "إن نادي الصحافة يدين بشدة تصرفات المحامي رمضان ويتضامن مع الزميل القدوم، ويدعو نقيب المحامين الجديد عماد مارتينوس إلى التدخل من أجل أن يستعيد زميلنا حقوقه من خلال اعتذار علني من المحامي المعني وسحب الشكوى واتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحقه".