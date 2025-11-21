مسار التصعيد الاسرائيلي مستمر

Advertisement

تقول مصادر متابعة إن التصعيد الاخبر ، لا يبدو حادثًا معزولًا، بل هو جزء من نمط سيستمر دوريًا خلال المرحلة المقبلة.ووفق المصادر، فان استهداف المنازل في القرى الجنوبية يحمل رسائل واضحة، أولها دفع إلى اتخاذ خطوات داخلية أكثر تشددًا، وخصوصًا تكليف الجيش بتنفيذ مداهمات أو إجراءات أمنية في المناطق الحدودية.أما الهدف الثاني فيتصل بمحاولة توسيع دائرة النزوح من البلدات الواقعة جنوب ، بما يشكل ضغطًا اجتماعيًا واقتصاديًا إضافيًا على الدولة، ويزيد من هشاشة الاستقرار في الجنوب.