لبنان

مسار التصعيد الاسرائيلي مستمر

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
21-11-2025 | 01:15
تقول مصادر متابعة إن التصعيد الإسرائيلي الاخبر جنوب لبنان، لا يبدو حادثًا معزولًا، بل هو جزء من نمط سيستمر دوريًا خلال المرحلة المقبلة.
ووفق المصادر، فان استهداف المنازل في القرى الجنوبية يحمل رسائل واضحة، أولها دفع الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ خطوات داخلية أكثر تشددًا، وخصوصًا تكليف الجيش بتنفيذ مداهمات أو إجراءات أمنية في المناطق الحدودية.أما الهدف الثاني فيتصل بمحاولة توسيع دائرة النزوح من البلدات الواقعة جنوب نهر الليطاني، بما يشكل ضغطًا اجتماعيًا واقتصاديًا إضافيًا على الدولة، ويزيد من هشاشة الاستقرار في الجنوب.
 
المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

