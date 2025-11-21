Advertisement

لبنان

سامي الجميّل في ذكرى استشهاد بيار: مكملين لنحقق حلمك

Lebanon 24
21-11-2025 | 01:16
A-
A+
Doc-P-1444856-638993100416896071.jpg
Doc-P-1444856-638993100416896071.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 كتب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل على منصة إكس": "١٩ سنة ولا يوم كنت غايب، بس اليوم حضورك أقوى من أي يوم. كنت بتمنى تكون معنا ومع عيلتك ورفاقك وتشوف كيف بلدنا بلّش يستعيد قراره وسيادته. الطريق يللي كنت عم بتدلّ عليها: نعم للحرية، للسيادة، ولبنان أولاً. ما رح نوقّف، مكملين لنحقق حلمك".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحريري في ذكرى استشهاد اللواء وسام الحسن: لقد قدّم أغلى ما يملك دفاعاً عن الدولة
lebanon 24
21/11/2025 16:02:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون في ذكرى بيار الجميل: شعارُه لا يزال يُوحّد اللبنانيين
lebanon 24
21/11/2025 16:02:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل يضع إكليلًا على تمثال بيار الجميل في ذكرى الاستقلال
lebanon 24
21/11/2025 16:02:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بهاء الحريري في ذكرى ميلاد والده: ‏لن ننحني أمام من اغتالوا الحلم
lebanon 24
21/11/2025 16:02:08 Lebanon 24 Lebanon 24

النائب سامي الجميل

النائب سامي

حزب الكتائب

امي الجميل

رئيس حزب

الكتائب

في ذكر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:52 | 2025-11-21
08:48 | 2025-11-21
08:42 | 2025-11-21
08:33 | 2025-11-21
08:31 | 2025-11-21
08:28 | 2025-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24