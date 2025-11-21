اعادة جدولة الزيارة على توقيت المؤتمر

Advertisement

لفت مصدر سياسي، إلى أن إلغاء زيارة العماد إلى الأميركية، لن يغيّر أبداً في متانة العلاقة بين وأميركا، وأن مستوى الاهتمام الأميركي بلبنان يُقاس بالعلاقات التاريخية، وديمومة دعم الجيش منذ عهد الرئيس أمين الجميّل حتى الساعة، من خلال التسليح والعقيدة والدورات. كما أن حجم السفارة الأميركية في يدل على وَسع العلاقات، إضافة إلى نوعية الموفدين بما فيهم السفير ميشال الذي وصل مؤخراً إلى بيروت.وقال: إن الإشكالية الأخيرة التي حصلت سوف تكون انطلاقة لتحسين العلاقات، وخاصة على المستوى الأمني، وإعادة ترتيب الأولويات المساعدة للوصول إلى تسوية شاملة للقضية .وأكد المصدر أن الزيارة ستتم إعادة جدولة مواقيتها، كونها ستكون انطلاقة للمؤتمر الدولي لدعم الجيش ، الركيزة الأساسية للبنان الدولة والنهوض، وأن الأيام القليلة المقبلة ستشهد زيارة للسفير الأميركي الجديد إلى ".