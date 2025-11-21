28
لبنان
اعادة جدولة الزيارة على توقيت المؤتمر
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
21-11-2025
|
01:30
A-
A+
لفت مصدر سياسي، إلى أن إلغاء زيارة
قائد الجيش
العماد
رودولف هيكل
إلى
الولايات المتحدة
الأميركية، لن يغيّر أبداً في متانة العلاقة بين
لبنان
وأميركا، وأن مستوى الاهتمام الأميركي بلبنان يُقاس بالعلاقات التاريخية، وديمومة دعم الجيش منذ عهد الرئيس أمين الجميّل حتى الساعة، من خلال التسليح والعقيدة والدورات. كما أن حجم السفارة الأميركية في
بيروت
يدل على وَسع العلاقات، إضافة إلى نوعية الموفدين بما فيهم السفير ميشال
عيسى
الذي وصل مؤخراً إلى بيروت.
وقال: إن الإشكالية الأخيرة التي حصلت سوف تكون انطلاقة لتحسين العلاقات، وخاصة على المستوى الأمني، وإعادة ترتيب الأولويات المساعدة للوصول إلى تسوية شاملة للقضية
اللبنانية
.
وأكد المصدر أن الزيارة ستتم إعادة جدولة مواقيتها، كونها ستكون انطلاقة للمؤتمر الدولي لدعم الجيش ، الركيزة الأساسية للبنان الدولة والنهوض، وأن الأيام القليلة المقبلة ستشهد زيارة للسفير الأميركي الجديد إلى
قيادة الجيش
".
المصدر:
لبنان 24
