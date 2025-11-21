الحرارة تصل إلى 30 درجة.. فمتى تهطل الأمطار؟

Advertisement

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، صافيا اجمالا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة بخاصة على المرتفعات، ورياح ناشطة أحيانا لتقارب ال60 كلم/س في المناطق الجنوبية.وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر جاف ودافىء مع إرتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة النهارية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية (بحدود الـ5 درجات) حتى نهاية الاسبوع ، وأجواء باردة نسبيا خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية .-الطقس المتوقع في لبنان:الجمعة: صاف اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تلامس الـ 30 درجة على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة ورياح ناشطة أحيانا .السبت: صاف اجمالا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة بخاصة على المرتفعات، تنشط الرياح أحيانا لتقارب ال60 كلم/س في المناطق الجنوبية .الأحد: قليل الغيوم صباحا يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة، مع انخفاض اضافي و بسيط بدرجات الحرارة.الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي وطفيف بدرجات الحرارة، تهطل أمطار ليل الاثنين / صباح الثلاثاء.