Advertisement

لبنان

الحرارة تصل إلى 30 درجة.. فمتى تهطل الأمطار؟

Lebanon 24
21-11-2025 | 01:41
A-
A+
Doc-P-1444873-638993115441395708.webp
Doc-P-1444873-638993115441395708.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، صافيا اجمالا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة بخاصة على المرتفعات، ورياح ناشطة أحيانا لتقارب ال60 كلم/س في المناطق الجنوبية.
Advertisement

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر جاف ودافىء مع إرتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة النهارية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية (بحدود الـ5 درجات) حتى نهاية الاسبوع ، وأجواء باردة نسبيا خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية .

-الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: صاف اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تلامس الـ 30 درجة على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة ورياح ناشطة أحيانا .
السبت: صاف اجمالا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة بخاصة على المرتفعات، تنشط الرياح أحيانا لتقارب ال60 كلم/س في المناطق الجنوبية .
الأحد: قليل الغيوم صباحا يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة، مع انخفاض اضافي و بسيط بدرجات الحرارة.
الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي وطفيف بدرجات الحرارة، تهطل أمطار ليل الاثنين / صباح الثلاثاء.
مواضيع ذات صلة
غرق العشرات من الخيام وتسجيل إصابات بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت بمدينة غزة (الجزيرة)
lebanon 24
21/11/2025 16:02:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الأمطار الغزيرة والصواعق.. الحرارة ستعود وترتفع 10 درجات في هذا الموعد
lebanon 24
21/11/2025 16:02:36 Lebanon 24 Lebanon 24
طقس لبنان.. انخفاص في الحرارة وأمطار غزيرة وثلوج
lebanon 24
21/11/2025 16:02:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
lebanon 24
21/11/2025 16:02:36 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للطيران المدني

العامة للطيران المدني

المديرية العامة

العامة للطيران

الحوض الشرقي

مديرية ال

لبنان وا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:52 | 2025-11-21
08:48 | 2025-11-21
08:42 | 2025-11-21
08:33 | 2025-11-21
08:31 | 2025-11-21
08:28 | 2025-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24