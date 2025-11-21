Advertisement

لبنان

سقوط قذائف في يارون

21-11-2025 | 02:00
سُجّل قرابة الثامنة والربع صباحًا سقوط ثلاث قذائف مدفعية معادية على حرج يارون في قضاء بنت جبيل، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
