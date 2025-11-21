Advertisement

لبنان

حاصباني: 152 ألف صوت مسجّل من الخارج رغم كل المحاولات لتطييرها

21-11-2025 | 02:19
 كتب النائب غسان حاصباني على منصة "إكس": "صرخة عالية من الانتشار في وجه رئيس مجلس النواب: الانتشار يسجل أكثر من ١٥٢,٠٠٠ للاقتراع الرغم  كل المحاولات لتطيير صوته. فلنستمع لهم ولنعدل القانون ليطبق، ويكون صوتهم مؤثرا في الحياة السياسية في لبنان".
النائب غسان حاصباني

غسان حاصبان

حاصباني

