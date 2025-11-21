منخفض ثانٍ آتٍ.. الأمطار عائدة وهكذا سيكون الطقس خلال زيارة البابا إلى لبنان

Advertisement

شهد قبل أسبوع أول منخفض جوي لهذا الموسم وذلك بعد فترة طويلة من الجفاف وشح الأمطار، الا ان فرحة اللبنانيين بعودة الخيرات لم تدم طويلا حيث يتأثر لبنان حاليا بطقس مستقر ودافىء مع إرتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة فاقت معدلاتها الموسمية. وهنا يطرح السؤال عما ينتظرنا في الأيام المُقبلة؟ وهل سنشهد على عودة الأمطار والمُتساقطات ليبدأ موسم الشتاء فعلياً؟يُشير المتخصص بالأحوال الجوية وعلم المُناخ الأب ايلي خنيصر في حديث لـ "" ان "لبنان يتعرّض حاليا لمنطقة من الضغط المرتفع (المرتفع شبه المداري) الذي يغطي شبه العربية والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بحيث يصل الضغط في لبنان إلى 1022 HPA "، مُضيفا انه "من المتوقع ان ينشط منخفض البحر الأحمر في 24 من الشهر الحالي الأمر الذي سيؤثر على لبنان بضغط منخفض سيؤدي إلى عودة الأمطار في الأسبوع الأخير من شهر تشرين الثاني".ولفت خنيصر إلى ان "لبنان يتأثر حاليا بكتل دافئة مصدرها شبه الجزيرة العربية (ضمن رياح جنوبية شرقية ناشطة أحيانا) وفي ساعات الليل تتحوّل إلى شرقية باردة مصدرها ".وتابع: "يستقر الطقس المشمس حتى 24 تشرين الثاني على ان يتأثر لبنان بحالة عدم استقرار سريعة تمتد من يوم الإثنين المقبل وحتى فجر الثلاثاء يتخللها عواصف رعدية وصواعق إضافة إلى أمطار متفرقة وغزيرة، قبل ان ينحرف المنخفض الجوي الذي يضرب جنوب نحو لبنان ".وأشار خنيصر إلى ان "منخفضات جوية تضرب حاليا وسط وتُغرق شمال ايطاليا بالسيول المدمرة والفيضانات ومن المنتظر ان تتجه نحو الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط خلال أسبوع وقد تزداد قوتها بسبب رطوبة البحر الابيض المتوسط والتيار النفاث، وستكون كل من ساحل ولبنان وفلسطين البلدان المُستهدفة بعد إيطاليا".وقال: "بعد شهر تشرين الأول الذي كان من دون أمطار سيودعنا تشرين الثاني بالخيرات الآتية من ايطاليا وقد تكون بداية كانون الأول ممتازة بسبب نشاط منخفض البحر الأحمر الذي سيُخفض الضغوط الجوية في المنطقة فتكون مُهيأة لوصول الخيرات التي تحيط بحوض البحر المتوسط. "إذن من المتوقع عودة الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية والثلوج على المرتفعات نهاية شهر تشرين الثاني، فهل ستصدق التوقعات لتتزامن مع زيارة قداسة الحبر الأعظم البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان؟