لبنان

أسراب البطّ والبجع عادت إلى استيطان بحيرة القرعون

Lebanon 24
21-11-2025 | 03:13
عادت أسراب البطّ والبجع إلى استيطان بحيرة  القرعون بما يعزّز التوازن الإيكولوجي ويرفد الجهود الرامية إلى استعادة النظام البيئي لهذا المرفق الحيوي، وذلك بفضل إجراءات الجيش في ضبط محيط البحيرة ومنع الصيد فيها. 
