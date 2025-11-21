"نودعك بحزن شديد".. لحود نعى زاهر الخطيب: عمل دوماً من أجل لبنان الموحّد

نعى الرئيس السابق العماد اميل في بيان، النائب السابق ، وقال: "فقدنا أخاً عزيزاً السياسة من دون أن يختبئ وراء المتاريس الطائفيّة، بل كان رأس حربةٍ في مواجهتها، كمثل محاربته لكلّ مظاهر الفقر و الحرمان، الفساد واستغلال السلطة".

Advertisement

وأضاف: "كان زاهر مثالاً للنزاهة، فلا ارتبط اسمه بصفقة ولا تورّط بما هو معيب، بل تابع نهج والده النائب الراحل ، وحمل القضيّة التي استشهد من أجلها شقيقه ظافر، وعمل دوماً من أجل الموحّد في زمن كانت المشاريع التقسيميّة هي الرائجة، على الرغم من الإغراءات الكبيرة التي رفضها من هنا وهناك".

وختم قائلا: "نودّعك عزيزي زاهر بحزنٍ شديد، ولكن برضى كبير على مسيرتك في الشأن العام، وقد كانت ناصعة مثل قلبك الذي توقّف عن النبض تاركاً مسيرةً تدعو إلى الفخر، على المستويين الوطني والإنساني".