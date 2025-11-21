Advertisement

لبنان

"نودعك بحزن شديد".. لحود نعى زاهر الخطيب: عمل دوماً من أجل لبنان الموحّد

Lebanon 24
21-11-2025 | 03:31
نعى الرئيس السابق العماد اميل لحود في بيان، النائب السابق زاهر الخطيب، وقال: "فقدنا أخاً عزيزاً مارس السياسة من دون أن يختبئ وراء المتاريس الطائفيّة، بل كان رأس حربةٍ في مواجهتها، كمثل محاربته لكلّ مظاهر الفقر و الحرمان، الفساد واستغلال السلطة".
وأضاف: "كان زاهر الخطيب مثالاً للنزاهة، فلا ارتبط اسمه بصفقة ولا تورّط بما هو معيب، بل تابع نهج والده النائب الراحل أنور الخطيب، وحمل القضيّة التي استشهد من أجلها شقيقه ظافر، وعمل دوماً من أجل لبنان الموحّد في زمن كانت المشاريع التقسيميّة هي الرائجة، على الرغم من الإغراءات الكبيرة التي رفضها من هنا وهناك".
وختم قائلا: "نودّعك عزيزي زاهر بحزنٍ شديد، ولكن برضى كبير على مسيرتك في الشأن العام، وقد كانت ناصعة مثل قلبك الذي توقّف عن النبض تاركاً مسيرةً تدعو إلى الفخر، على المستويين الوطني والإنساني".
