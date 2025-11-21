Advertisement

لبنان

بعد القبض على نوح زعيتر.. الصادق: إشارة واضحة إلى أنّ الدولة بدأت تعود

Lebanon 24
21-11-2025 | 02:55
A-
A+
Doc-P-1444927-638993189614886535.jpg
Doc-P-1444927-638993189614886535.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب وضاح الصادق على منصة "إكس": " نوح زعيتر مثال صارخ لكل ما هو نقيض لمفهوم الدولة ومنطقها، وكان يجسّد ضعفها ويُظهر سطوة وهيمنة من كان يشاركه ويحميه، وهو نموذج للفساد الذي يُستخدم للحصول على حمايات رسمية. القبض عليه إشارة واضحة إلى أنّ الدولة بدأت تعود، والانقلاب عليها من أمثال نوح زعيتر و"أبو سلّة" ومن كان وراءهم يحميهم، ممنوع ومكلف، وسيُواجَه من قبل كلّ اللبنانيين".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نوح زعيتر في قبضة الجيش
lebanon 24
21/11/2025 16:04:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان للجيش بعد توقيف نوح زعيتر
lebanon 24
21/11/2025 16:04:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا حصل قبل توقيف نوح زعيتر؟
lebanon 24
21/11/2025 16:04:39 Lebanon 24 Lebanon 24
"بارون المخدرات"... من هو نوح زعيتر؟
lebanon 24
21/11/2025 16:04:39 Lebanon 24 Lebanon 24

وضاح الصادق

زعيتر

وضاح

حميه

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:52 | 2025-11-21
08:48 | 2025-11-21
08:42 | 2025-11-21
08:33 | 2025-11-21
08:31 | 2025-11-21
08:28 | 2025-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24