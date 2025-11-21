Advertisement

لبنان

سلام: لم يعد هناك ترف لإضاعة الوقت والفرص الوطنية

Lebanon 24
21-11-2025
اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام أنه "بين مسؤولية الدولة ومسؤولية المواطن، تتأسس العلاقة التي تقوم على شراكة صادقة تعيد وصل ما انقطع من ثقة".
ولفت  في كلمة خلال رعايته مؤتمر "المواطنة المسؤولة" في قصر "الأونيسكو"، إلى أن "الدولة لا تدار بالخوف بل بالثقة، وقد أضاع وطننا فرصًا كثيرة لكن ما زال فيه عناصر القوة للنهوض من جديد".

وأشار إلى أنه "لم يعد لدينا ترف إضاعة الوقت والفرص، وقد أضعنا منها الكثير منها اتفاق الطائف وعدم نشر الجيش في الجنوب في عام 2000، كما إدارة شؤوننا السياسية بعد الوصاية السورية".

وأكد سلام أن "مستقبلا أفضل في هذا الوطن يقوم على ثقافة سياسية جديدة تقوم على نبذ العنف وتقبل الآخر".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24