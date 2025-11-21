سلام: لم يعد هناك ترف لإضاعة الوقت والفرص الوطنية

Advertisement

اعتبر رئيس الحكومة أنه "بين مسؤولية الدولة ومسؤولية المواطن، تتأسس العلاقة التي تقوم على شراكة صادقة تعيد وصل ما انقطع من ثقة".ولفت في كلمة خلال رعايته مؤتمر "المواطنة المسؤولة" في قصر "الأونيسكو"، إلى أن "الدولة لا تدار بالخوف بل بالثقة، وقد أضاع وطننا فرصًا كثيرة لكن ما زال فيه عناصر القوة للنهوض من جديد".وأشار إلى أنه "لم يعد لدينا ترف إضاعة الوقت والفرص، وقد أضعنا منها الكثير منها وعدم نشر الجيش في الجنوب في عام 2000، كما إدارة شؤوننا السياسية بعد الوصاية ".وأكد سلام أن "مستقبلا أفضل في هذا الوطن يقوم على ثقافة سياسية جديدة تقوم على نبذ العنف وتقبل الآخر".