ماذا حصل قبل توقيف نوح زعيتر؟

كشفت معلومات جديدة حصل عليها " " أن عملية توقيف "بارون المخدرات" ، أمس الخميس، حصلت بعد مراقبة كاملة نفذها الجيش بواسطة معدات خاصة رصدت المنطقة التي كان يقطن فيها في الكنيسة - .

وذكرت المعلومات أن زعيتر "سلم نفسه طوعاً" لمديرية المخابرات، علماً أن منزله الأساسي هو في الكنيسة وليس في مكان آخر.





وتحدثت المعلومات عن أن زعيتر تلقى تحذيرات من أنه سيلاقي مصير "أبو سلة" الذي استهدفه الجيش قبل أشهر بغارة جوية من طائرة مسيرة في حال لم يسلم نفسه.