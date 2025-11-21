Advertisement

لبنان

ماذا حصل قبل توقيف نوح زعيتر؟

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
21-11-2025 | 04:24
كشفت معلومات جديدة حصل عليها "لبنان24" أن عملية توقيف "بارون المخدرات" نوح زعيتر، أمس الخميس، حصلت بعد مراقبة كاملة نفذها الجيش بواسطة معدات خاصة رصدت المنطقة التي كان يقطن فيها زعيتر في الكنيسة - بعلبك.
وذكرت المعلومات أن زعيتر "سلم نفسه طوعاً" لمديرية المخابرات، علماً أن منزله الأساسي هو في الكنيسة وليس في مكان آخر.


وتحدثت المعلومات عن أن زعيتر تلقى تحذيرات من أنه سيلاقي مصير "أبو سلة" الذي استهدفه الجيش قبل أشهر بغارة جوية من طائرة مسيرة في حال لم يسلم نفسه.


في المقابل، قالت مصادر معنية بمتابعة ملف مكافحة المخدرات إن شبكة زعيتر كانت مرتبطة بمعامل متنقلة في البقاع لانتاج المخدرات، وأن الجيش كان يخطط لتوقيفه منذ فترة طويلة.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24