هاشم مثّل رئيس الجمهورية في وضع إكليل على ضريح عدنان الحكيم

وضع النائب هاشم، ممثلًا رئيس الجمهورية ، إكليلًا من الزهر على ضريح رجل الراحل عدنان الحكيم في الباشورة، بحضور ممثل العميد مصطفى ندّاف، ورئيس حزب النجادة محمد فيومي وشخصيات سياسية.وفي كلمته بالمناسبة، أكد هاشم أن ذكرى الاستقلال بعد 82 عامًا تبقى محطة لتكريم من قدّموا أرواحهم في سبيل الوطن، مشيرًا إلى أن الاستقلال الأول تحقق بفضل تضحيات ، فيما يبقى الاستقلال الكامل مرتبطًا بدحر عن كل الأراضي .ودعا هاشم إلى التوافق والوحدة الوطنية، معتبرًا أن دماء واللبنانيين التي امتزجت على أرض الجنوب تشكّل ركيزة لتحصين الوطن. كما شدّد على الوقوف خلف الجيش في هذه المرحلة الحساسة، مؤكدًا أن "الاستقلال يؤخذ ولا يُعطى"، وأن تحقيقه الكامل يحتاج إلى التضامن ووحدة الموقف الوطني.