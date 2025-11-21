Advertisement

لبنان

هاشم مثّل رئيس الجمهورية في وضع إكليل على ضريح عدنان الحكيم

Lebanon 24
21-11-2025 | 04:12
وضع النائب قاسم هاشم، ممثلًا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، إكليلًا من الزهر على ضريح رجل الاستقلال الراحل عدنان الحكيم في الباشورة، بحضور ممثل قائد الجيش العميد مصطفى ندّاف، ورئيس حزب النجادة محمد فيومي وشخصيات سياسية.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد هاشم أن ذكرى الاستقلال بعد 82 عامًا تبقى محطة لتكريم من قدّموا أرواحهم في سبيل الوطن، مشيرًا إلى أن الاستقلال الأول تحقق بفضل تضحيات الشهداء، فيما يبقى الاستقلال الكامل مرتبطًا بدحر الاحتلال الإسرائيلي عن كل الأراضي اللبنانية.

ودعا هاشم إلى التوافق والوحدة الوطنية، معتبرًا أن دماء الجيش اللبناني واللبنانيين التي امتزجت على أرض الجنوب تشكّل ركيزة لتحصين الوطن. كما شدّد على الوقوف خلف الجيش في هذه المرحلة الحساسة، مؤكدًا أن "الاستقلال يؤخذ ولا يُعطى"، وأن تحقيقه الكامل يحتاج إلى التضامن ووحدة الموقف الوطني.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24