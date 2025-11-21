Advertisement

لبنان

"مياه لبنان الجنوبي" تبدأ بناء خزان إقليمي جديد في الفوار

Lebanon 24
21-11-2025 | 04:33
A-
A+
Doc-P-1444944-638993217362828878.png
Doc-P-1444944-638993217362828878.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشارت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، إلى أنه "ضمن استراتيجيتها  لتحسين انتاج وتوزيع المياه في مدينة صيدا وضواحيها، بدأت أشغال بناء خزان أرضي اقليمي سعة 2500 متر مكعب وذلك قرب الخزان الحالي في منطقة الفوار". 
Advertisement

وفي بيان لها، لفتت إلى أن "المشروع المنفذ بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والممول من البنك الالماني للتنميةKFW، سيتم وصله بالخزان الحالي وربطه بالشبكات وخطوط الجر والتوزيع من خلال تركيب مفاتيح توزيع بين الخزانات، بما يسمح بزيادة كمية المياه المخزنة والموزعة". 

وأشارت إلى أن "الخزان يتغذى من آبار الفوار وآبار الحريري، ويستفيد منه كافة الاحياء والمناطق في مدينة صيدا والتي تتغذى بدورها من خزان الفوار الحالي".
مواضيع ذات صلة
مياه لبنان الجنوبي تعلن انجاز أعمال الصيانة في محطة حارة صيدا الكبرى
lebanon 24
21/11/2025 16:05:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مياه لبنان الجنوبي تدعو المشتركين لتسوية أوضاعهم المالية
lebanon 24
21/11/2025 16:05:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مياه لبنان الجنوبي: حملة لملاحقة المخالفين على الشبكات
lebanon 24
21/11/2025 16:05:15 Lebanon 24 Lebanon 24
عون اطّلع على إصلاحات مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بعد العدوان
lebanon 24
21/11/2025 16:05:15 Lebanon 24 Lebanon 24

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

مؤسسة مياه لبنان

منظمة اليونيسيف

مياه لبنان

الحريري

الفوار

تيجي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:52 | 2025-11-21
08:48 | 2025-11-21
08:42 | 2025-11-21
08:33 | 2025-11-21
08:31 | 2025-11-21
08:28 | 2025-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24