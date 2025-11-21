"مياه لبنان الجنوبي" تبدأ بناء خزان إقليمي جديد في الفوار

Advertisement

أشارت ، إلى أنه "ضمن استراتيجيتها لتحسين انتاج وتوزيع المياه في مدينة وضواحيها، بدأت أشغال بناء خزان أرضي اقليمي سعة 2500 متر مكعب وذلك قرب الخزان الحالي في منطقة ".وفي بيان لها، لفتت إلى أن "المشروع المنفذ بالتعاون مع والممول من البنك الالماني للتنميةKFW، سيتم وصله بالخزان الحالي وربطه بالشبكات وخطوط الجر والتوزيع من خلال تركيب مفاتيح توزيع بين الخزانات، بما يسمح بزيادة كمية المياه المخزنة والموزعة".وأشارت إلى أن "الخزان يتغذى من آبار الفوار وآبار ، ويستفيد منه كافة الاحياء والمناطق في مدينة صيدا والتي تتغذى بدورها من خزان الفوار الحالي".