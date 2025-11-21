Advertisement

لبنان

مرقص وضع إكليلًا على تمثال بشارة الخوري باسم الجمهورية اللبنانية

Lebanon 24
21-11-2025 | 10:36
Doc-P-1444946-638993220079860014.png
Doc-P-1444946-638993220079860014.png photos 0
وضع وزير الاعلام بول مرقص ممثلاً الجمهورية اللبنانية، اكليلاً من الزهر على تمثال الرئيس بشارة الخوري، في حضور ممثل قائد الجيش العميد الركن مارون درويش، ورئيس جامعة الخوري  جوزف الخوري ومالك الخوري والعائلة.
وقد عزفت ثلّة من الجيش اللبناني موسيقى التكريم خلال المراسم.
