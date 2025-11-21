Advertisement

لبنان

الحريري في ذكرى الاستقلال: الجيش والقوى الأمنية وحدهما مسؤولان عن الدفاع

Lebanon 24
21-11-2025 | 11:47
دعا الرئيس سعد الحريري، في بيان بمناسبة الذكرى الـ82 لاستقلال لبنان، إلى تجديد الالتزام بمبدأ "لبنان أولاً" كخيار عملي في ظل الأزمة العميقة التي تشهدها البلاد.
وشدّد على ضرورة الانتقال من الاكتفاء بالدعوات الكلامية لدعم الدولة ومؤسساتها الدستورية، إلى العمل الفعلي الذي يمكّنها من حماية استقلال الوطن وصون حدوده وتحرير أرضه ورعاية شعبه، معربًا عن أمله في أن يحمل عيد الاستقلال المقبل مزيدًا من الأمان والاستقرار للبنان، مؤكّدًا أن قرار السلم والحرب يجب أن يبقى حصرًا بيد الدولة.
 
وشدد على أن مسؤولية الدفاع عن البلاد وتطبيق القانون وتأمين الاستقرار تقع على عاتق الجيش والقوى الأمنية، باعتبارهما الجهتين المخوّلتين بهذه المهام.
