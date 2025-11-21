وزير العدل يضع إكليلًا على تمثال بيار الجميل في ذكرى الاستقلال

Advertisement

قام وزير العدل عادل نصار، ممثلًا "الجمهورية "، بوضع إكليل من الزهر على تمثال مؤسس بيار الجميل في بكفيا، ضمن نشاطات تكريم رجالات لمناسبة الذكرى الـ82 للاستقلال.كما وضعت السيدة جويس الجميل إكليلًا باسم الرئيس أمين الجميل، فيما وضع عضو روبير داغر إكليلًا مماثلًا باسم .وشارك في التكريم كل من رئيسة بلدية بكفيا–المحيدثة نيكول الجميل، رئيس بلدية ساقية المسك–بحرصاف طوني شرابية، ورئيس قسم بكفيا الكتائبي شربل شبلي، الذين وضعوا أكاليل إضافية على التمثال.