لبنان

وزير العدل يضع إكليلًا على تمثال بيار الجميل في ذكرى الاستقلال

Lebanon 24
21-11-2025 | 04:55
قام وزير العدل عادل نصار، ممثلًا "الجمهورية اللبنانية"، بوضع إكليل من الزهر على تمثال مؤسس حزب الكتائب بيار الجميل في بكفيا، ضمن نشاطات تكريم رجالات الاستقلال لمناسبة الذكرى الـ82 للاستقلال.
كما وضعت السيدة جويس الجميل إكليلًا باسم الرئيس أمين الجميل، فيما وضع عضو المكتب السياسي روبير داغر إكليلًا مماثلًا باسم رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل.

وشارك في التكريم كل من رئيسة بلدية بكفيا–المحيدثة نيكول الجميل، رئيس بلدية ساقية المسك–بحرصاف طوني شرابية، ورئيس قسم بكفيا الكتائبي شربل شبلي، الذين وضعوا أكاليل إضافية على التمثال.
