Advertisement

لبنان

وزير الاقتصاد كرّم عبد الحميد كرامي في طرابلس في ذكرى الاستقلال

Lebanon 24
21-11-2025 | 04:40
A-
A+
Doc-P-1444958-638993233107420409.png
Doc-P-1444958-638993233107420409.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وضع وزير الاقتصاد عامر البساط، ممثلًا الدولة اللبنانية، إكليلًا من الزهر على ضريح رجل الاستقلال الرئيس عبد الحميد كرامي في مقابر باب الرمل – طرابلس، بحضور النائب فيصل كرامي وعائلته، إضافة إلى شخصيات دينية وسياسية وبلدية ونقابية من طرابلس والشمال.
Advertisement

وبعد وضع الإكليل، قرأ المفتي الشيخ محمد إمام والحضور سورة الفاتحة عن روح الرئيس كرامي والرؤساء الشهيدين رشيد وعمر كرامي، ثم تلا الشيخ فايز سيف دعاء الرحمة تخليدًا لذكراهم.

الاحتفال شكّل محطة جامعة لأهالي طرابلس وفاعلياتها، تأكيدًا على الوفاء لرموز الاستقلال ودورهم في تاريخ لبنان.
مواضيع ذات صلة
وزير العدل يضع إكليلًا على تمثال بيار الجميل في ذكرى الاستقلال
lebanon 24
21/11/2025 16:06:05 Lebanon 24 Lebanon 24
فردوس عبد الحميد تكشف: التمثيل كان صدفة وليست مخططًا مسبقًا
lebanon 24
21/11/2025 16:06:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الصمد هنأ اللبنانيين بمناسبة ذكرى الاستقلال وأشاد بتضحيات الجيش
lebanon 24
21/11/2025 16:06:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري في ذكرى الاستقلال: الجيش والقوى الأمنية وحدهما مسؤولان عن الدفاع
lebanon 24
21/11/2025 16:06:05 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

وزير الاقتصاد

عبد الحميد

الشيخ محمد

الاستقلال

اللبنانية

طرابلس

في ذكر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:52 | 2025-11-21
08:48 | 2025-11-21
08:42 | 2025-11-21
08:33 | 2025-11-21
08:31 | 2025-11-21
08:28 | 2025-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24