وزير الاقتصاد كرّم عبد الحميد كرامي في طرابلس في ذكرى الاستقلال

وضع عامر البساط، ممثلًا ، إكليلًا من الزهر على ضريح رجل الرئيس كرامي في مقابر باب الرمل – ، بحضور النائب فيصل كرامي وعائلته، إضافة إلى شخصيات دينية وسياسية وبلدية ونقابية من طرابلس والشمال.وبعد وضع الإكليل، قرأ المفتي إمام والحضور سورة الفاتحة عن روح الرئيس كرامي والرؤساء الشهيدين رشيد وعمر كرامي، ثم تلا الشيخ فايز سيف دعاء تخليدًا لذكراهم.الاحتفال شكّل محطة جامعة لأهالي طرابلس وفاعلياتها، تأكيدًا على الوفاء لرموز الاستقلال ودورهم في تاريخ .